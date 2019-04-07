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الرئيسية | حوادث | حادث مروري خطير يصرع شابا ناحية البروج

حادث مروري خطير يصرع شابا ناحية البروج

حادث مروري خطير يصرع شابا ناحية البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 07 أبريل 2019 - 00:24

لقي شاب ثلاثيني مصرعه مساء السبت إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة، نتيجة اصطدام درّاجة نارية كان على متنها بشاحنة، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، بالنفوذ الترابي لبني خلوك قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب كان على متن درّاجة نارية متوجّها من منطقة اثنين بني خلوك نحو مدينة البروج، إلا أن الدرّاجة اصطدمت بشاحنة كانت تسير في الاتجاه نفسه، فأصيب بجروح خطيرة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بقيادة بني مسكين الغربية. وجرى نقل الشاب الذي كان على قيد الحياة نحو مستشفى سطات، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بخطورة الجروح التي أصيب بها نتيجة الاصطدام القوي بالشاحنة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بإحالة جثة الهالك على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، قصد الفحص والمعاينة أو التشريح عند الضرورة، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك البروج مع سائق الشاحنة، لتحديد المسؤوليات في الحادث واتخاذ القرار القانوني المناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - moto biker الأحد 07 أبريل 2019 - 00:40
ce lui qui conduit sa moto est ce lui qui conduit sa mort .
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