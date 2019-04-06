ناحية اشتوكة تشهد حالتي انتحار في ظرف أسبوع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

نُقلت جثة قاصر، يبلغ عمره 16 سنة، اليوم، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر العثور عليه معلقا بحبل وسط منزل أسرته بدوار الخربة، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها.

وفي السياق ذاته، كان شاب، يبلغ عمره حوالي 20 سنة، قد أقدم على وضع حدّ لحياته بحر الأسبوع الجاري، بدوار العرب بجماعة آيت اعميرة، في ظروف لا تزال غامضة.

وقد حلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بمكاني الواقعتيْن، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات إقدام الاثنين على الانتحار بهذه الطريقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.