المخدرات تجر سائق طاكسي وشريكته إلى العدالة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، شخصين، هما سائق سيارة أجرة وشريكته، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

عمليات البحث المنجزة، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت عن ضبط 12 ألفا و550 قرصا طبيا مخدرا أسفل مقعد سيارة الأجرة التي كان يقودها المشتبه فيه بحي التقدم بمدينة الرباط، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل يقطنه رفقة شريكته بالحي نفسه عن حجز كمية أخرى من مخدر الشيرا، وجرعة من الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في أنه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.