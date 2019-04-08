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الرئيسية | حوادث | ابتزاز سائحتين أوروبيتين يورط شخصين بفاس

ابتزاز سائحتين أوروبيتين يورط شخصين بفاس

ابتزاز سائحتين أوروبيتين يورط شخصين بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 08 أبريل 2019 - 19:25

أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الشرطة السياحية التابعة لولاية أمن فاس تمكنت من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية في الإرشاد السياحي بدون رخصة، للاشتباه في تورطهما في واقعة ابتزاز سائحين من أوروبا الشرقية في مبلغ 40 يورو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح مصدر هسبريس أن ابتزاز الضحيتين جاء بعد رفضهما عرض المرشدين بدون رخصة في تقديم خدمات الإرشاد بالممرات السياحية، موردا أن مصالح الشرطة كانت قد رصدت مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه فيهما، حيث باشرت مجموعة من التحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هويتهما وتوقيفهما وحجز المبلغ المالي المذكور بحوزتهما.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

‎ويأتي توقيف المشتبه فيهما، يوضح المصدر الأمني، في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات، والوشايات، والتبليغات عن أفعال إجرامية.

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