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الرئيسية | حوادث | حادثة مروريّة تخلّف قتيلة ومعطوبات في هوارة

حادثة مروريّة تخلّف قتيلة ومعطوبات في هوارة

حادثة مروريّة تخلّف قتيلة ومعطوبات في هوارة
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 08 أبريل 2019 - 15:45

لقيت عاملة زراعية، اليوم الاثنين، مصرعها؛ فيما أصيبت ما لا يقل عن عشر نساء أخريات إصابات متفاوتة الخطورة؛ في حادث مروري ناجم عن انقلاب سيارة فلاحية، كانت تقلهن صوب إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة أولاد تايمة، ضواحي إقليم تارودانت.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادثة، حيث نقلت المصابات إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة، قصد تلقي العلاجات؛ فيما جرى توجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات انقلاب السيارة، كما وُضع سائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Mostafa الاثنين 08 أبريل 2019 - 16:26
ان العاملات ينقلون مكدسين في سيارات تنقصها كل شئ.
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2 - أبو اسحاق الاثنين 08 أبريل 2019 - 16:31
قلناها مرارا ونعيدها ألآن ،على وزارة الداخلية والدرك الملكي ووزارة الفلاحة تعميم مذكرة منع نقل العمال والعاملات على سيارات وشاحنات نقل السلع والبضائع بشكل نهائي ووضع عقوبات زجرية ومادية على المخالفين.
كفانا استغلالا لهؤلاء الكادحين واستهتارا بأرواحهم
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