حادثة مروريّة تخلّف قتيلة ومعطوبات في هوارة

رشيد بيجيكن من أكادير

لقيت عاملة زراعية، اليوم الاثنين، مصرعها؛ فيما أصيبت ما لا يقل عن عشر نساء أخريات إصابات متفاوتة الخطورة؛ في حادث مروري ناجم عن انقلاب سيارة فلاحية، كانت تقلهن صوب إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة أولاد تايمة، ضواحي إقليم تارودانت.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادثة، حيث نقلت المصابات إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة، قصد تلقي العلاجات؛ فيما جرى توجيه جثة المفارقة للحياة إلى مستودع الأموات.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات انقلاب السيارة، كما وُضع سائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية.