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الرئيسية | حوادث | أمن "الحي الصيني" يحبط تهريب أقراص مهلوسة

أمن "الحي الصيني" يحبط تهريب أقراص مهلوسة

أمن "الحي الصيني" يحبط تهريب أقراص مهلوسة
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:25

تمكنت عناصر شرطة الحدود باريوتشينو "الحي الصيني"، بتنسيق مع جمارك المعبر ذاته، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الهلوسة.

وقد أوقفت العناصر الأمنية الشاب العشريني المنحدر من مدينة الناظور، وحجزت بحوزته كمية 1040 قرصا مهلوسا كان ينوي تهريبها من مليلية.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على قرار النيابة العامة.

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