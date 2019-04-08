24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/04/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
- نقاش لغات التدريس؛ كَـيُّ "الخَمَّاس" بَدَلَ البقرةِ المِسْقَـامِ..
- رفض "الباءات الثلاث" يقلّص حظوظ بن صالح في رئاسة الجزائر
- جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة
- الصامدون يتأهبون لخلافة ريال مدريد على عرش دوري أبطال أوروبا
- بطلة سابقة تعيش التشرد
جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة (5.00)
إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن (5.00)
حزب الاستقلال يبعثر أوراق البوليساريو في عاصمة الأقاليم الجنوبية (5.00)
- جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة - (339)
- الجيش الجزائري يشهر الأسلحة الحربية الحيّة قبالة الحدود المغربيّة - (144)
- إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن - (116)
- بوهندي: العربية تجمعُ "الشلوحْ".. والإسلام لمْ يُعرّب أمازيغ المغرب - (66)
- وزارة الداخلية تعلن انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أمن "الحي الصيني" يحبط تهريب أقراص مهلوسة
الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:25
تمكنت عناصر شرطة الحدود باريوتشينو "الحي الصيني"، بتنسيق مع جمارك المعبر ذاته، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الهلوسة.
وقد أوقفت العناصر الأمنية الشاب العشريني المنحدر من مدينة الناظور، وحجزت بحوزته كمية 1040 قرصا مهلوسا كان ينوي تهريبها من مليلية.
وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على قرار النيابة العامة.