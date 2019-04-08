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الرئيسية | حوادث | توقيفات تنهي نشاط مروّجي ممنوعات في ماسة

توقيفات تنهي نشاط مروّجي ممنوعات في ماسة

توقيفات تنهي نشاط مروّجي ممنوعات في ماسة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:15

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة، غرب اشتوكة آيت باها، اليوم، سبعة أشخاص من أعمار مختلفة، للاشتباه في نشاطهم المرتبط بترويج الممنوعات بأحياء متفرقة من جماعتي ماسة وسيدي وساي.

وحجزت لدى الموقوفين، وهم من ذوي السوابق القضائية، كميات وُصفت بالمهمة من مخدر الشيرا، إلى جانب أسلحة بيضاء ومبالغ مالية ودراجات نارية تُستعمل في عملية تزويد المستهلكين بالممنوعات.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.

وفي جانب آخر، شنت السلطات الدركية بغرب اشتوكة آيت باها حملة على الدراجات النارية، غير المتوفرة على الوثائق اللازمة، حيث حجزت أزيد من 30 دراجة، وُضعت بالمحجز الجماعي. كما جرى إنجاز محاضر للمخالفين.

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن تدابير استباقية ووقائية، ذات ارتباط باستعمال عدد من الجانحين الوافدين على المنطقة للدراجات النارية في عمليات سرقة المارّة.

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