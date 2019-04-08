نقابة تحمّل الحكومة مسؤولية وفاة عاملات فلاحيات

هسبريس من الرباط

حمل الفرع الجهوي للجامعة الوطنية بالقطاع الفلاحي (إ.م.ش) الباطرونا الزراعية ووزارة التشغيل ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية مسؤولية حماية أرواح العمال بالقطاع الفلاحي.

وندد الفرع النقابي، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالاستهتار باستمرار بأرواح العمال بالقطاع الفلاحي، دون أن ينسى تقديم تعازيه إلى عائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بأرواح عاملات فلاحيات بإقليم تارودانت.

وطالب التنظيم النقابي باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين ظروف نقل العاملات، وعقد ندوة وطنية حول الصحة والسلامة في القطاع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأجراء.