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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني ينهي حياة والده الستيني في الدار البيضاء

ثلاثيني ينهي حياة والده الستيني في الدار البيضاء

ثلاثيني ينهي حياة والده الستيني في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:15

لقي رجل في الستينات من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء داخل المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض من طرف ابنه.

وأكدت مصادر محلية بحي "لالة مريم"، في مقاطعة مولاي رشيد، أن الأب الستيني كان قد تلقى طعنات بواسطة سلاح أبيض، ليل الأحد الماضي، من طرف ابنه الذي كان في حالة غير طبيعية، نقل على إثرها إلى المستعجلات، غير أنه فارق الحياة اليوم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن العناصر الأمنية بمنطقة مولاي رشيد، بعد تلقيها إخبارية حول اعتداء شاب في الثلاثينات من عمره على أسرته وإصابة والده بجروح خطيرة، قامت باعتقال المشتبه فيه صباح أمس الاثنين، بتهمة العنف ضد الأصول، والتحقيق معه قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

وقام الشاب، بحسب المصادر نفسها، بتوجيه ضربات إلى شقيقته كما لم تسلم من عنفه والدته، غير أن تدخل والده الستيني لثنيه عن هذا الاعتداء ومحاولة تهدئته جعل المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، يوجه إليه ضربات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الشاب، وهو من ذوي السوابق العدلية، بالاعتداء على أسرته، فقد سبق لها أن اشتكت في الكثير من المرات إلى المصالح الأمنية العنف الذي يمارسه عليها، كما سبق له أن حاول اغتصاب عجوز تقطن في الحي نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:33
بلا شك الاقراص المهلوسة هي السبب انا لله وانا اليه راجعون
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5
2 - oujdi الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:40
الا عدام رحم الله الجميع،إلى أين أنت ذاهب يا بلدي العزيز
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5
3 - عبو الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:41
في هذه الحالة أصابع الاتهام يجب أن تشير إلى السلطات المعنية خصوصا وأن الأسرة سبق لها أن قدمت شكايات بالضنين،
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11
4 - فرنسا الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:41
الله يعطيك الصحة والعافية هذه هي رضاة الوالدين حسبي الله ونعم الوكيل ! القضاء فاشل ! الوحش له سوابق قضائية و هو حرا طليقا ! انظروا يا منظمات حقوق آسف عقوق الإنسان اللتي تدافع عن الحكم بالإعدام ! قضاء فاشل و عدل فاشل
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5
5 - ماكاين والو الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:43
الشكايات السابقة كانت ترمى مع المهملات واليوم حين قتل والده والعياذ بالله عاد غايبان البوليس والأمن والحيحة وبنادم داير خدمتو... الله يعفو علينا
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6
6 - فؤاد من برشلونة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:44
اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك. أما بالنسبة لهاد الحيوان المتوحش الله يسخط اعليه إلى يوم الحق
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7 - عبد الله الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:44
في حالة طبيعية او حالة غير طبيعية لا يعفيه من تحمل المسؤولية كاملة مما يقتضي انزال اقسى و اقصى عقوبة : الاعدام ..
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4
8 - Dave الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:46
ce cas il y en a plusieurs dans les familles marocaines. il faut avoir l'audace de mettre son fils drogué en prison s'il ne veut pas arreter. Et puis la police doit etre plus collaborative avec ces familles
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3
9 - مواطن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:48
العائلة قدمت شكاية اكثر من مرة لكن لم يتم الاخد بها يعني حتا يموت شي حد عاد تيتحركوا و اصلا ملي تيتشد تيحكموا عليه باشهر واش القرقوبي و السكر العلني و الضرب و الجرح و محاولة اغتصاب مفهمتش اشنو مازال هذا و المجرمين لبحالوا تيديروا عندنا في المجتمع اشنو زعما من بعد غادي يتوب و يولي وزير مثلا ؟؟
راه يوميا ولينا تنشوفوا بحال هاد الحالات الى جيتي دافع على نفسك تيجوليك كاين القانون مكانش خاصك تقرب ليه و لا ضربوا مدافعتيش على نفس اما غادي تمشي للقبر او عاهة ميتديمة طول العمر حتا امتا هادشي هاد النوع فنظري خاصهم يتعدموا حيت فيروسات و تيزيدوا ينشروا الفيروس ديالهم بين الشباب بهاد الزفت لتياخدوا الله ياخد لينا الحق منهم
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2
10 - مغربي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:49
حسبي الله ونعم والوكيل اين الأمن الكل يشتكي الأسرة الجيران الحي لكم الله يا سكان الاحياء الشعبية لان الأمن خارج الخدمة بالنسبة لهذه الفئة المهمشة من كل النواحي موعدنا في المحكمة العليا انشاء الله
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