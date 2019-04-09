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كُتّاب وآراء
ثلاثيني ينهي حياة والده الستيني في الدار البيضاء
لقي رجل في الستينات من العمر مصرعه، اليوم الثلاثاء داخل المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض من طرف ابنه.
وأكدت مصادر محلية بحي "لالة مريم"، في مقاطعة مولاي رشيد، أن الأب الستيني كان قد تلقى طعنات بواسطة سلاح أبيض، ليل الأحد الماضي، من طرف ابنه الذي كان في حالة غير طبيعية، نقل على إثرها إلى المستعجلات، غير أنه فارق الحياة اليوم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العناصر الأمنية بمنطقة مولاي رشيد، بعد تلقيها إخبارية حول اعتداء شاب في الثلاثينات من عمره على أسرته وإصابة والده بجروح خطيرة، قامت باعتقال المشتبه فيه صباح أمس الاثنين، بتهمة العنف ضد الأصول، والتحقيق معه قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.
وقام الشاب، بحسب المصادر نفسها، بتوجيه ضربات إلى شقيقته كما لم تسلم من عنفه والدته، غير أن تدخل والده الستيني لثنيه عن هذا الاعتداء ومحاولة تهدئته جعل المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، يوجه إليه ضربات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الشاب، وهو من ذوي السوابق العدلية، بالاعتداء على أسرته، فقد سبق لها أن اشتكت في الكثير من المرات إلى المصالح الأمنية العنف الذي يمارسه عليها، كما سبق له أن حاول اغتصاب عجوز تقطن في الحي نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
راه يوميا ولينا تنشوفوا بحال هاد الحالات الى جيتي دافع على نفسك تيجوليك كاين القانون مكانش خاصك تقرب ليه و لا ضربوا مدافعتيش على نفس اما غادي تمشي للقبر او عاهة ميتديمة طول العمر حتا امتا هادشي هاد النوع فنظري خاصهم يتعدموا حيت فيروسات و تيزيدوا ينشروا الفيروس ديالهم بين الشباب بهاد الزفت لتياخدوا الله ياخد لينا الحق منهم