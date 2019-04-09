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جمارك فرخانة تحبط تهريب كحول طبي من مليلية
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 13:20
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب فرخانة" من إحباط محاولة تهريب كمية من الكحول الطبي من مليلية على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.
تفتيش العربة مكن من حجز 52 برميلا من سعة 25 لترا من الكحول الطبي، و2000 قنينة من مشروب للطاقة. وقد تم قطر السيارة إلى مقر الجمارك، فيما جرى تسليم السائق لعناصر الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه.