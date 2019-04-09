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الرئيسية | حوادث | جمارك فرخانة تحبط تهريب كحول طبي من مليلية‎

جمارك فرخانة تحبط تهريب كحول طبي من مليلية‎

جمارك فرخانة تحبط تهريب كحول طبي من مليلية‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 13:20

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب فرخانة" من إحباط محاولة تهريب كمية من الكحول الطبي من مليلية على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.

تفتيش العربة مكن من حجز 52 برميلا من سعة 25 لترا من الكحول الطبي، و2000 قنينة من مشروب للطاقة. وقد تم قطر السيارة إلى مقر الجمارك، فيما جرى تسليم السائق لعناصر الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه.

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