سطات .. وفاة رضيع تجرّ شابّا غينيّا إلى التحقيق

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي على جثة رضيع توفي في ظروف غامضة، بـ"حي مفتاح الخير".

وحسب مصادر هسبريس فإن الشابة المغربية "ش، ل" والشاب الغيني "إ، س" أنجبا رضيعا في العاشر من دجنبر من السنة الماضية، ففارق الحياة اليوم الثلاثاء في ظروف غامضة، وأمرت النيابة العامّة بنقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بسطات.

وفتحت عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى بسطات بحثا مع الشابين لتحديد نوع العلاقة بينهما، وكشف ظروف وملابسات وفاة الرضيع؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصة.