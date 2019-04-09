24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بؤس الليبرالية الجديدة واستفحال مُشْكِلة التشغيل
- نقاش لغات التدريس؛ كَـيُّ "الخَمَّاس" بَدَلَ البقرةِ المِسْقَـامِ..
- تقنيات مسرح الشارع
- الرجاء يقتنع بعطاء "نجم فيتا كلوب" فابريس نغوما
- "الكاف" يوجّه اختبار المنشطات نحو "أسود الأطلس"
نقاش لغات التدريس؛ كَـيُّ "الخَمَّاس" بَدَلَ البقرةِ المِسْقَـامِ.. (5.00)
الحكومة تقاوم الأمراض المزمنة بالحد من تعاطي السجائر والكحول (5.00)
لبَّيكِ يا قُدْسُ.. لكلِّ شيء إذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ! (5.00)
مستشفى الأطفال بـ"السويسي" يسجل وفاة أربعة رضع في يوم واحد (5.00)
بعد عقد من الأزمة المالية .. ندوة تناقش مدرسة "كينز" الاقتصادية (5.00)
- إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن - (152)
- مسيرة أساتذة التعاقد تجابه "عجز الحكومة" بالصفارات والبالونات - (101)
- وزارة الداخلية تعلن انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية - (76)
- مستشفى الأطفال بـ"السويسي" يسجل وفاة أربعة رضع في يوم واحد - (57)
- مناورات انفصالية .. البوليساريو تطلب تفكيك منشآت عسكرية مغربية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سطات .. وفاة رضيع تجرّ شابّا غينيّا إلى التحقيق
أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي على جثة رضيع توفي في ظروف غامضة، بـ"حي مفتاح الخير".
وحسب مصادر هسبريس فإن الشابة المغربية "ش، ل" والشاب الغيني "إ، س" أنجبا رضيعا في العاشر من دجنبر من السنة الماضية، ففارق الحياة اليوم الثلاثاء في ظروف غامضة، وأمرت النيابة العامّة بنقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بسطات.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى بسطات بحثا مع الشابين لتحديد نوع العلاقة بينهما، وكشف ظروف وملابسات وفاة الرضيع؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصة.