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كُتّاب وآراء
الشرطة تفك لغز جثة مكبلة اليدين بمدينة برشيد
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد، اليوم الثلاثاء، من فكّ لغز مقتل شخص متزوج بمدينة برشيد، نتيجة رميه مكبّلا من الطابق الثاني من منزل بحي السعد بعاصمة أولاد حريز.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الشرطة القضائية ببرشيد أوقفت خمسة أشخاص من أصل ستة، يشتبه في علاقتهم بمقتل الهالك؛ من بينهم زوجته، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في محاضر تمهيدية، في انتظار عرضهم على أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.
ونفت المصادر ذاتها تعرّض الزوج للتسميم داخل المستشفى كما جرى تداوله وترويجه، وأكّدت أن الوفاة ناتجة عن جروح ورضوض أصيب بها الزوج، بعد تكبيله ورميه من الطابق الثاني لأحد المنازل ببرشيد، على الرغم من تلقيه للعلاجات الضرورية، لأسباب لا تزال تبحث بشأنها عناصر الضابطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وزادت المصادر ذاتها أن تعميق الأبحاث والتحريات المكثفة مع المشتبه فيها أسفر عن توصّل الشرطة القضائية إلى أفراد آخرين يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل الزوج، ويتعلّق الأمر بالزوجة وفردين من عائلتها وثلاثة أشخاص آخرين؛ من بينهم واحد جرى اعتقاله حديثا على خلفية قضية سرقة وإيداعه سجن علي مومن بسطات، والذي من المنتظر الاستماع إليه بخصوص علاقته بجريمة القتل.