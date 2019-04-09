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كُتّاب وآراء
حملات تطهيرية تطيح بمروجي ممنوعات بتطوان
باشرت عناصر الدائرة التاسعة التابعة لمنطقة أمن تطوان، ليلة أمس، حملات أمنية تطهيرية شملت منطقة جبل درسة وحومة الإشارة والحزام الأخضر المحاذي لغابة لپينيا؛ وهو ما أسفر عن إيقاف شخصين في الأربعينيات من العمر، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات وحجز كمية من المخدرات القوية.
مصدر أمني قال لهسبريس إن العملية مكّنت من حجز 16 لفافة من مخدر الهيروين، و16 قرصا طبيا من مخدر من نوع ريڤوتريل، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات وهاتفين نقالين.
وقد أحيل الموقوفان رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من أجل تعميق البحث معهما ووضعا رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.