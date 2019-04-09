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الرئيسية | حوادث | نبش قبر امرأة يستنفر السلطات في قلعة مكونة

نبش قبر امرأة يستنفر السلطات في قلعة مكونة

نبش قبر امرأة يستنفر السلطات في قلعة مكونة
هسبريس من قلعة مكونة
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 18:37

نبش شخص مختل عقليا، اليوم الثلاثاء، بمدينة قلعة مكونة التابعة إداريا لإقليم تنغير، أحد القبور بالمقبرة الواقعة بدوار ميرنة، واستخرج صندوقا خشبيا يحتوي على جثة امرأة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الجثة تعود إلى امرأة، تنحدر قيد حياتها من المنطقة نفسها، توفيت منذ سنة 2016، مشيرة إلى أن واقعة النبش استنفرت جميع الأجهزة الأمنية.

وأضافت مصادر هسبريس أن الواقعة حرّكت عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة، التي انتقلت إلى المقبرة وعاينت القبر سالف الذكر، وعملت على إيقاف الشخص المعني وتسليمه إلى السلطة المحلية بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد إيداعه بمصلحة الأمراض العقلية بورزازات.

وذكرت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت السلطات المحلية والدرك الملكي بإعادة دفن الصندوق الخشبي ذاته، والذي يحتوي على رفات امرأة.

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