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الرئيسية | حوادث | جمارك فاس تحبط تهريب أطنان من السلع المهربة‎

جمارك فاس تحبط تهريب أطنان من السلع المهربة‎

جمارك فاس تحبط تهريب أطنان من السلع المهربة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 06:28

تمكنت عناصر الفيالق الجمركية بفاس التابعة للمديرية الإقليمية بفاس من إفشال عملية تهريب عدد من السلع المهربة على متن شاحنة وسيارة من الحجم الكبير.

السلع المحجوزة تتكون من ملابس وأحذية مستعملة وأخرى جديدة، يقدر وزنها بحوالي 9 أطنان، وتقارب قيمتها المالية تسعين مليون سنتيم (900000 درهم).

ولم تسفر العملية عن إيقاف سائقي الشاحنة والسيارة الكبيرة، حيث تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة.

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