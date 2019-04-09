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كُتّاب وآراء
صيد الغزلان يقود شخصين بتزنيت إلى السجن
قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بإدانة شخصين بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهمة صيد خمسة غزلان بشكل عشوائي بمنطقة إنزي بضواحي تزنيت نهاية يناير المنصرم.
وكانت فرقة من عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية تزنيت قد ضبطت ليلة 22 يناير الماضي، رفقة مصالح المياه والغابات بالمنطقة، سيارة من نوع "داسيا" بجماعة إنزي محملة بخمسة غزلان تم اصطيادها بشكل عشوائي، فيما لاذ الواقفون وراء العملية بالفرار.
وتمكنت السلطات الأمنية بمدينة أكادير من توقيف المتهم الرئيسي في القضية رفقة شريك له، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقهما من طرف مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت. وقد أفضت التحقيقات الأولية مع الموقوفيْن إلى اعترافهما بالمنسوب إليهما، وفق البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة.
وكانت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت قد التمست في وقت سابق من النيابة العامة بإدانة المتهمين بسنتين حبسا نافذا وتغريمها 500 ألف درهم لكل منهما.