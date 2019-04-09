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الرئيسية | حوادث | صيد الغزلان يقود شخصين بتزنيت إلى السجن

صيد الغزلان يقود شخصين بتزنيت إلى السجن

صيد الغزلان يقود شخصين بتزنيت إلى السجن
مصطفى بكار من تزنيت
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 22:17

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بإدانة شخصين بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهمة صيد خمسة غزلان بشكل عشوائي بمنطقة إنزي بضواحي تزنيت نهاية يناير المنصرم.

وكانت فرقة من عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية تزنيت قد ضبطت ليلة 22 يناير الماضي، رفقة مصالح المياه والغابات بالمنطقة، سيارة من نوع "داسيا" بجماعة إنزي محملة بخمسة غزلان تم اصطيادها بشكل عشوائي، فيما لاذ الواقفون وراء العملية بالفرار.

وتمكنت السلطات الأمنية بمدينة أكادير من توقيف المتهم الرئيسي في القضية رفقة شريك له، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقهما من طرف مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت. وقد أفضت التحقيقات الأولية مع الموقوفيْن إلى اعترافهما بالمنسوب إليهما، وفق البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وكانت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت قد التمست في وقت سابق من النيابة العامة بإدانة المتهمين بسنتين حبسا نافذا وتغريمها 500 ألف درهم لكل منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد بردان الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:12
هل تم اصطياد الغزلان باستعمال الرصاص أم على طريقة "بسبس". للمزحة فقط ههه
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2 - citoyen maghribi الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:12
C'est un crime commis contre es animaux en voie de disparition dans notre pays. Comment ces criminels arrivent à tirer sur ces bêtes protégées? il faut qu'ils payent pour leur acte abject
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3 - EGOU الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:14
آه دارو خطأ كبير ولكن كون لقاو خدمة مايديروش هادشي والله أعلم.
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