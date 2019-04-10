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كُتّاب وآراء
درك الفقيه بن صالح يفكك معملا سريا لـ"الماحيا"
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البرادية، الثلاثاء، من تفكيك معمل سري لصنع "الماحيا" بضفاف نهر أم الربيع على مشارف دوار أولاد رياح بجماعة البرادية بضواحي الفقيه بن صالح.
وأفادت مصادر هسبريس أن العملية، التي تمت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أسفرت عن حجز 500 لتر من "الماحيا" القابلة للاستهلاك وطن و200 كيلو من الشريحة المخمرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات التي تستعمل في صناعة هذا المنتوج التقليدي، فيما لم يتم إيقاف صاحب المعمل السري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي في إطار الحملات المتواصلة لدرك الفقيه بن صالح، التي يشرف عليه القائد الإقليمي شخصيا بمختلف المراكز الإقليمية، من أجل الحد من انتشار الممنوعات بمختلف أشكالها، وكذلك في إطار الحملات الاستباقية، التي تروم تجفيف المنطقة من هذه السموم الممنوعة.
يذكر أن عملية مماثلة نفذها درك أولاد عياد جرت نهاية الأسبوع الجاري، وأفضت إلى حجز حوالي 180 كيلوغراما من "الكيف" سنابل، و40 كيلوغراما من "طابا"، و4 كيلوغرامات من "الشيرا"، وكمية مهمة من "النفحة"، إضافة إلى توقيف السائق وزميله، اللذين تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، رهن البحث الذي تشرف عنه النيابة العامة المختصة.