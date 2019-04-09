أمن مراكش يحجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن مراكش شخصا في عقده الثالث بأحد أحياء مقاطعة المنارة، متلبسا بحيازة صفيحة من مخدر الشيرا، حيث تبين أنه يتعاطى الاتجار في المخدرات، وينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الممنوعات.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية جاءت بعد توظيف عناصر الأمن معطيات دقيقة توفرت لديها بعد القيام بعمليات تتبع وتحرٍّ ميدانيين، مضيفة أن "البحث الأولي مع المعني بالأمر مكن من الاهتداء إلى مزوده بالمخدرات، الذي تم إيقافه بدوره، وإجراء تفتيش بمقر سكنه بحي أزلي، أسفر عن حجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين وضعا، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية، مضيفة أن البحث سيبقى ساريا للكشف عن باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه القضية.