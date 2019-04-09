24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. نقاش لغات التدريس؛ كَـيُّ "الخَمَّاس" بَدَلَ البقرةِ المِسْقَـامِ.. (5.00)

  2. "خوْصصة التعليم" تقود طلبة الطّب إلى الاعتصام في مدن المملكة (5.00)

  3. الحكومة تقاوم الأمراض المزمنة بالحد من تعاطي السجائر والكحول (5.00)

  4. لبَّيكِ يا قُدْسُ.. لكلِّ شيء إذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ! (5.00)

  5. إعادة بناء "دار المختار العدل" بـ"مراكش العتيقة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا

أمن مراكش يحجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا

أمن مراكش يحجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:25

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن مراكش شخصا في عقده الثالث بأحد أحياء مقاطعة المنارة، متلبسا بحيازة صفيحة من مخدر الشيرا، حيث تبين أنه يتعاطى الاتجار في المخدرات، وينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الممنوعات.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية جاءت بعد توظيف عناصر الأمن معطيات دقيقة توفرت لديها بعد القيام بعمليات تتبع وتحرٍّ ميدانيين، مضيفة أن "البحث الأولي مع المعني بالأمر مكن من الاهتداء إلى مزوده بالمخدرات، الذي تم إيقافه بدوره، وإجراء تفتيش بمقر سكنه بحي أزلي، أسفر عن حجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين وضعا، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية، مضيفة أن البحث سيبقى ساريا للكشف عن باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.