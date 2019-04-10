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الرئيسية | حوادث | المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة

المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة

المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:08

أعلنت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تفكيك خلية إرهابية بمدينة تازة، اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر أن المعطى يهم أربعة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، جرى القبض عليهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي".

كما شدد بلاغ الوزارة على أن "الخلية يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية، قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

"تفيد المعطيات الأولية أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة"، يردف المصدر.

وبعدما ذكر البلاغ أن "أحد المشتبه فيهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة"، أكّد الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مريم الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:25
اللهم أحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين شكراً على مجهودات الشرطة المغربية الله الوطن الملك
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22
2 - العالم الثالت الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:30
اللي شدتوه عدموه في الساحة المغربية ليعرفو و يفهمو الساحة السورية العراقية...أو القوه في حديقة الحيوانات كما كنتم تفعلو ف ايام الحسن2
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12
3 - Said الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:35
ان اقترح سجن مدى الحياة لكل مقاتل يعود من سوريا لتجنب شره والاهم الانتقام للاخوة الذين عانو الامرين في سوريا بسبب داعش
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16
4 - kerdoussi majber الأربعاء 10 أبريل 2019 - 10:43
C’est ça Taza !!elle n’est évoquée que lorsque s’y produisent des événements tragiques !!
Après le black-out !!
Une ville délaissée à son triste sort
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0
5 - سمير الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:01
علاش امريكا وانجلترا قالوها الاسبوع الفايت .
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-5
6 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:06
رءيس العصابة من الذين سبق لهم القتال في سوريا والعراق......هذا مجرم واحد لم يؤثر فيه السجن سنة 1915...وهاهو يزرع الكره للمسلمين. والإرهاب في قلوب المغاربة.ويجعل منهم قنابل موقوتة..ونواة لخلايا إرهابية في بلادنا الآمن....فماذا سيفعلون كل المقاتلين الارهابيين المغاربة الذين ينتظرون العودة للوطن...اذا رجعوا للمغرب .سيكونون جيشا ارهابيا داخل المغرب...هم وأطفالهم ونساءهم...لا نريد باي إنسان يدعي أنه مغربي وهاجر لقتال المسلمين البرءاء.والمدنيين العزل .وقتل واغتصاب النساء والأطفال...لا نريد أن يدخلوا المغرب هم ونساءهم..لا نريد بارهابيين شهدوا مجازر ظلم في بلدان مسلمة وقتلوا وشوهوا آلاف المسلمين....فليبقوا في سوريا ..والعراق..فهم عندما غادروا المغرب لأسباب إرهابية...فقدوا جنسياتهم وهويتهم المغربية..المغاربة ليسوا بارهابيين ولا قتلة....فالسجن المؤبد او الإعدام اكل من ثبت عليه التآمر على أمن مغربنا .....وحفظ الله. اسرة الأمن الوطني.
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6
7 - شكرا للأمن الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:23
تحية إلى رجال المخابرات والسلطات المتعاونة. شكرا لجهودكم. الله يعاونكم.
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8 - مواطن2 الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:25
من هذا المنبر المحترم..وانا مواطن مغربي قلت مرارا وتكرارا برفض اي طلب يتقدم به اي شخص التحق بالتنظيمات الاهاربية بالسماح له بالالتحاق بالمغرب.وكل من التحق بتلك التنظيمات يعد " مجرما " وهو بطبيعة الحال ارهابي بالفطرة.انهم مجرمون التحقوا بتنظيمات ارهابية لا علاقة لها بالاسلام...انهم ارادوا العيش الرغيد والمال والنساء...والمخدرات...انهم باعوا ارواحهم للشيطان.وما عليهم الا ان يتحملوا مسؤولية اختيارهم.والملاحظ ان كل من رجع الى المغرب لم يتب وعاد الى افعاله الاجرامية...هؤلاء لن يتوبوا ابدا...ويحملون " دم " الجريمة في عروقهم اينما حلوا.والحمد لله على اجهزة الامن في بلادنا...الاعين التي لا تنام....لهم كل التقدير والاحترام.
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9 - badr الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:27
شكرا للمجهود الامني واتمنى لهم اقصى العقوبات بلاد المغرب لا تقبل بالارهابيين اللهم انصر الملك
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10 - فرنسا الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:28
تازة الحزينة الفقيرة يتحدث عنها فقط في الأخبار السيئة أو نشرة أحوال الطقس ! على أي الله وبركاته يحفظ المملكة المغربية الحبيبة من أي شر . شكرا هسبريس
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