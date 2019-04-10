المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تفكيك خلية إرهابية بمدينة تازة، اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر أن المعطى يهم أربعة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة، جرى القبض عليهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي".

كما شدد بلاغ الوزارة على أن "الخلية يتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية، قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

"تفيد المعطيات الأولية أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، الذي قام باستقطاب وتأطير عناصر مجموعته، حاول استغلال خبراته القتالية التي تلقاها بالساحة السورية العراقية للتخطيط والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حيوية بالمملكة"، يردف المصدر.

وبعدما ذكر البلاغ أن "أحد المشتبه فيهم ساهم في تمويل التحاق بعض المقاتلين المغاربة بهذه البؤرة"، أكّد الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.