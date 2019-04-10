24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. خبراء اقتصاديون يرجّحون كفة الإنجليزية في جدل لغات التدريس (5.00)

  2. "الاستقلال": الصحراويون يتشبثون بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب‬ (5.00)

  3. مبادرة بخريبكة تُقرّب الأطفال من عالم "الروبوتيك" (5.00)

  4. أمزازي يتعهد بوقف التدابير الزجرية مقابل التحاق المتعاقدين بالأقسام (5.00)

  5. المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكات تهجير خادمات إندونيسيات نحو المغرب

تفكيك شبكات تهجير خادمات إندونيسيات نحو المغرب

تفكيك شبكات تهجير خادمات إندونيسيات نحو المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 15:10

فكك الشرطة الإندونيسية أربع شبكات للاتجار بالبشر أرسلت حوالي 1200 إندونيسي للعمل في المغرب، إلى جانب سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نقلته صحف إندونيسية محلية فقد جرى اعتقال متورطين في الاتجار بأشخاص ينحدرون من مناطق "ويست نوسا" و"تنغارا" و"جاكرتا"، بتهجيرهم نحو المغرب عبر ماليزيا.

وأفادت صحيفة "جاكرتا بوست" بأن "الضحايا الإندونيسيين أغلبهم نساء خدعن وتعرضن للعديد من الانتهاكات، بما فيها العنف والاغتصاب والرواتب غير المدفوعة، وهو ما دفعهن إلى الهروب والإبلاغ عن الشبكات".

كما اعتقلت السلطات الإندونيسية شخصين آخرين قاما بتهريب ضحايا إلى تركيا من المناطق نفسها، إضافة إلى شخص آخر يعمل في شبكة تهريب البشر نحو سوريا يقوم بتجنيد عاملين منذ سنة 2014.

ومن ضمن الأشخاص المعتقلين من طرف الشرطة الإندونيسية، أمس الثلاثاء، إثيوبيان لاجئان عملا على جمع الضحايا في شقة قبل إرسالهم إلى الخارج.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة في إندونيسيا أن الشبكات الأربع العاملة في تهجير البشر وعدت ضحاياها بالعمل خادمات في المنازل بأجور مرتفعة، وأوردت أن هذه الشبكات قامت بتهريب حوالي 1200 شخص منذ سنة 2014.

وسيتابع المشتبه فيهم الثمانية بموجب قانون الاتجار بالبشر في إندونيسيا، الذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 15 عاماً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الزغبي الأربعاء 10 أبريل 2019 - 15:26
هناك طبقة برجوازية في المغرب لها سلوكات صهيونية ، ولا علاقة لها بالمغرب واهله...يجلبون خادمات اجنبيات للتباهي على بعضهم البعض ...الإندونيسيون اخوة لنا في الدين...تستغلون بناتهم الفقيرات ،ما حشوماش؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - karim الأربعاء 10 أبريل 2019 - 15:59
اين هو تطور اندونسيا الدي كنتم تتدعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.