تفكيك شبكات تهجير خادمات إندونيسيات نحو المغرب

هسبريس من الرباط

فكك الشرطة الإندونيسية أربع شبكات للاتجار بالبشر أرسلت حوالي 1200 إندونيسي للعمل في المغرب، إلى جانب سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نقلته صحف إندونيسية محلية فقد جرى اعتقال متورطين في الاتجار بأشخاص ينحدرون من مناطق "ويست نوسا" و"تنغارا" و"جاكرتا"، بتهجيرهم نحو المغرب عبر ماليزيا.

وأفادت صحيفة "جاكرتا بوست" بأن "الضحايا الإندونيسيين أغلبهم نساء خدعن وتعرضن للعديد من الانتهاكات، بما فيها العنف والاغتصاب والرواتب غير المدفوعة، وهو ما دفعهن إلى الهروب والإبلاغ عن الشبكات".

كما اعتقلت السلطات الإندونيسية شخصين آخرين قاما بتهريب ضحايا إلى تركيا من المناطق نفسها، إضافة إلى شخص آخر يعمل في شبكة تهريب البشر نحو سوريا يقوم بتجنيد عاملين منذ سنة 2014.

ومن ضمن الأشخاص المعتقلين من طرف الشرطة الإندونيسية، أمس الثلاثاء، إثيوبيان لاجئان عملا على جمع الضحايا في شقة قبل إرسالهم إلى الخارج.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة في إندونيسيا أن الشبكات الأربع العاملة في تهجير البشر وعدت ضحاياها بالعمل خادمات في المنازل بأجور مرتفعة، وأوردت أن هذه الشبكات قامت بتهريب حوالي 1200 شخص منذ سنة 2014.

وسيتابع المشتبه فيهم الثمانية بموجب قانون الاتجار بالبشر في إندونيسيا، الذي يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 15 عاماً.