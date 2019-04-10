24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. خبراء اقتصاديون يرجّحون كفة الإنجليزية في جدل لغات التدريس (5.00)

  2. "الاستقلال": الصحراويون يتشبثون بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب‬ (5.00)

  3. مبادرة بخريبكة تُقرّب الأطفال من عالم "الروبوتيك" (5.00)

  4. أمزازي يتعهد بوقف التدابير الزجرية مقابل التحاق المتعاقدين بالأقسام (5.00)

  5. المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة طفل ببئر تستنفر السلطات في مدينة تطوان

جثة طفل ببئر تستنفر السلطات في مدينة تطوان

جثة طفل ببئر تستنفر السلطات في مدينة تطوان
هسبريس من تطوان
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 18:19

عُثر، اليوم الأربعاء، بمدينة تطوان على جثة طفل، يبلغ حوالي ثمان سنوات ونصف السنة، وسط بئر بمنطقة "موكلاتة" بالمدينة ذاتها.

واستنفر الحادث عناصر الضابطة القضائية والعلمية والسلطات المحلية التي انتقلت إلى مكان الحادث فور توصلها بإخبارية عن الواقعة، وعمل المحققون على جمع الدلائل والقرائن التي ستفيد في التحقيق قبل انتشال جثة الطفل الصغير.

وكان الطفل المفارق للحياة قد تغيّب عن منزل أسرته في ظروف غامضة، أمس الثلاثاء، قبل أن يُعثر على جثته صباح اليوم بقعر البئر الموجودة بالتجمع السكاني القريب من "حي كويلما".

وقد نُقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات في انتظار انتهاء التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة، لتحديد أسباب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.