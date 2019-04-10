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كُتّاب وآراء
جثة طفل ببئر تستنفر السلطات في مدينة تطوان
عُثر، اليوم الأربعاء، بمدينة تطوان على جثة طفل، يبلغ حوالي ثمان سنوات ونصف السنة، وسط بئر بمنطقة "موكلاتة" بالمدينة ذاتها.
واستنفر الحادث عناصر الضابطة القضائية والعلمية والسلطات المحلية التي انتقلت إلى مكان الحادث فور توصلها بإخبارية عن الواقعة، وعمل المحققون على جمع الدلائل والقرائن التي ستفيد في التحقيق قبل انتشال جثة الطفل الصغير.
وكان الطفل المفارق للحياة قد تغيّب عن منزل أسرته في ظروف غامضة، أمس الثلاثاء، قبل أن يُعثر على جثته صباح اليوم بقعر البئر الموجودة بالتجمع السكاني القريب من "حي كويلما".
وقد نُقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات في انتظار انتهاء التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة، لتحديد أسباب الوفاة.