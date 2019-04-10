شرطة فرخانة تحجز أقراصا مهلوسة بحوزة إسباني‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بـ"فرخانة " من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من أقراص الهلوسة المستقدمة من مدينة مليلية.

وقد أوقفت العناصر الأمنية شابا عشرينيا من أصول إسبانية، وحجزت بحوزته 600 قرص مهلوس كان ينوي تسليمها إلى شركاء.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على قرار النيابة العامة لتعميق البحث.