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كُتّاب وآراء
حجز أطنان من الحشيش بمعبر الكركرات الحدودي
تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 11 طنا و940 كيلوغراما من مخدر الحشيش، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة، زوال اليوم الأربعاء، مخبأة داخل أثاث مطابخ على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف كل من سائق الشاحنة البالغ من العمر 37 سنة، وكذا المكلف بالتعشير بالمعبر الحدودي.
وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.