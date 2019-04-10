24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. خبراء اقتصاديون يرجّحون كفة الإنجليزية في جدل لغات التدريس (5.00)

  2. "الاستقلال": الصحراويون يتشبثون بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب‬ (5.00)

  3. مبادرة بخريبكة تُقرّب الأطفال من عالم "الروبوتيك" (5.00)

  4. المكتب المركزي يفكك "خلية إرهابية" بمدينة تازة (5.00)

  5. برلمان نيوزيلندا يصوت لتعديل "قوانين الأسلحة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز أطنان من الحشيش بمعبر الكركرات الحدودي

حجز أطنان من الحشيش بمعبر الكركرات الحدودي

حجز أطنان من الحشيش بمعبر الكركرات الحدودي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 22:21

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 11 طنا و940 كيلوغراما من مخدر الحشيش، على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة، زوال اليوم الأربعاء، مخبأة داخل أثاث مطابخ على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب، كما أسفر البحث عن توقيف كل من سائق الشاحنة البالغ من العمر 37 سنة، وكذا المكلف بالتعشير بالمعبر الحدودي.

وأضاف المصدر ذاته أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.