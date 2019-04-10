صاعقة تقتل شابا ثلاثينيا بدوار تيميط في إقليم تنغير

هسبريس من تنغير

أودت صاعقة، مساء اليوم الأربعاء، بحياة شاب ثلاثيني يقطن بدوار تيميط، الواقع بجماعة إكنيون بإقليم تنغير.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب المتوفى خرج إلى ضيعته الفلاحية بعد تناوله وجبة الغداء لمباشرة سقيها، فأصيب بصاعقة أحرقت جزءا من جسده. وقد توفي في الحين لشدة الإصابة التي لحقته جراء هذه الصاعقة.

وانتقل قائد قيادة إكنيون وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة جثة الضحية، وتم تحرير محضر رسمي في النازلة، فيما تم نقل الجثة إلى تنغير لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.