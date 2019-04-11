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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنفي استهداف سرقات للسياح في مراكش‎

الشرطة تنفي استهداف سرقات للسياح في مراكش‎

الشرطة تنفي استهداف سرقات للسياح في مراكش‎
هسبريس من الرباط
الخميس 11 أبريل 2019 - 12:15

نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما راج إعلاميا حول وجود عدة عمليات سرقة استهدفت سياحا بمدينة مراكش، كاشفة أن الأمر يتعلق بحالة واحدة معزولة تعاملت معها المصالح الأمنية المحلية بسرعة وجدية.

وأوردت المندوبية أن الحالة المسجلة للسرقة بالخطف جرت أطوارها يوم الأحد المنصرم، وكانت ضحيتها سائحة أجنبية، موردة أن نتائج البحث خلصت إلى أن مصالح الأمن بمراكش تعاملت في الحين وبالفعالية المطلوبة مع الواقعة، حيث تمكنت من ضبط المشتبه في ارتكابهما لهذه الجريمة وتقديمهما أمام العدالة.

وتتمثل هذه القضية، حسب ما هو موثق في الوثائق القضائية للملف، في ارتكاب شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، لسرقة بالخطف استهدفت حقيبة يد خاصة بسائحة أجنبية بشارع مولاي رشيد بمدينة مراكش، قبل أن تتدخل دورية للشرطة بعين المكان وتلقي عليهما القبض على بعد أمتار من مكان الحادث، فضلا عن استرجاع الحقيبة التي تمت إعادتها للضحية بمكان إقامتها، بعدما كانت قد غادرت مسرح الجريمة دون تسجيل شكاية لدى الشرطة.

وقد أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية المشتبه فيهما على النيابة العامة المختصة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما لم يتم، في المقابل، تسجيل أي عمل إجرامي آخر في حق سياح أجانب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المهاجر الخميس 11 أبريل 2019 - 12:38
الشمس لا يحجبها الغربال. ..نحب وطننا وبلدنا. ...لكن المغرب مقصر جدا في الأمن ....نحن كمهاجرين ندخل للمغرب وايادينا علة قلوبنا. ..السكاكين في كل حدب وصوب. ..السيوف في كل حدب وصوب. ...اذهبوا إلى الأحياء السكنية الشعبية بطنجة ...سلا ...فاس ...الخ ...المغرب بلد.جميل وفيه أناس طيبون اكتر من الأشرار. ..لكن وجب الحيطة والحذر ....في كل خطوة ....لأنك تحس أن الضربة تجيك في أي وقت لا تختار لا الزمان ولا المكان .....مزيدا من رجال الأمن بالزي المدني في كل المدن والضرب بيد من حديد على كل من ضبط ولو بسكين صغير دون حتى استعماله. ..وأنا أضمن للمغرب عشرون مليون سائح. ...هل تعرفون أن السياح يخافون من سراق الزيت مابالك بشمكار هاز سيف وكيرعرع بحال الوحش ....تحياتي هسبريس
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18
2 - الحسين اومحند الخميس 11 أبريل 2019 - 12:39
ما لم يتم تقنين قطاع السياحة جملة تفصيلا..سيضل الرواد من السياح سواء المحليين أو الدوليين مستهدفين أمنيا....ومعرضين لفوضى عاملي هذا القطاع سواء المرخص لهم أو المتطفلين على القطاع......
على الدولة تأهيل وإعادة هيكلة منظومة المشتغلين بقطاع السياحة خصوصا المرشدين السياحين....مع تكثيف أمتي واسع عند كل الماثر.. والوجهات السياحية..التي تعرف إقبال مكثف.....ومعروف....
وسي لوزير.....واش كل واحد..عرف شي حريفات من الألمانية...والنجليزية....وحتى اليابانية...يخرج يدير guide touristique منو لراسو.......؟
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2
3 - Abdelghani الخميس 11 أبريل 2019 - 12:44
يا ليث تتعامل معنا الدولة و خصوصا اﻷمن الوطني كسياح اجانب ... الكثير من المواطنين يتعرضون للسرقة و النشل و الكريساج ... و يسجلون شكاياتهم في الدوائر اﻷمنية ... لتبقى تلك الشكايات حبر على ورق إلى يوم يبعثون ... في حين اﻷجانب يتم استرجاع مسروقاتهم بعد بعض دقائق و امتار و بدون شكايات و كذا ...
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13
4 - انا الخميس 11 أبريل 2019 - 12:51
الأمر يتعلق بحالة واحدة معزولة تعاملت معها المصالح الأمنية المحلية بسرعة وجدية.
واين الجدية و السرعة في التعامل مع سرقة و تشرميل أبناء و بنات الشعب الأمن يتعامل بالازدواجية لا يتهم بأبناء الشعب لكن السياح و أبناء الفشوش يتدخل بالسرعة البرق لانصافهم والطبطبة على اكتافهم أجهزة الدولة منافقة و فاسدة و تسونامي التغير قادم إليكم لتنظيف الوطن منكم جميعا الشلاهبية تبا لكم.
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10
5 - ريفي أصيل الخميس 11 أبريل 2019 - 12:54
حالة واحدة تعاملت معها الشرطة بسرعة وبجدية .إنهم بشر من الدرجة الأولى.
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4
6 - مراكشي الخميس 11 أبريل 2019 - 12:56
أ الإخوان والله تا هضرة خاوية. السرقات يومية فالسوق. راه السياح ولاو كيديرو بالناقص من الدخول. فينما كان شي برهوش راه ولا تيزرم فالعباد ليل نهار هادشي راه بزاف. ولينا كنحشمو. غير لي مشفروه الزرامة كيشفروه الطاكسيات وصحاب البزارات والبياعة والشراية.
نصيحة للمغاربة لي جا لجامع الفنا يحضي جنابوا وليداتو وفينما بان ليه الزحام بحال درب ضباشي والأسواق يدير بالناقص وتا الحلقة حضي راسك راه الى مكانو الشفارة كاينين السمَّارة لي كيتحرشو بعيلات الرجال.
في انتظار تدخل المسؤولين باش يديرو حد لهاد السبة.
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12
7 - said الخميس 11 أبريل 2019 - 13:02
يجب سجن مدى الحياة لكل من يعترض السياح فارزاق العديد من المغاربة على اامحك واي ازعاج للسياح يعرض المغاربة للجوع والبطالة
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-3
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