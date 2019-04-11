24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:34
|17:06
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سيارات الأجرة الصغيرة تنشر فوضى عارمة في شوارع سيدي سليمان
- تزايد مستعملي الإنترنيت يوجّه أنظار شركات البيانات نحو المملكة
- ذكرى محمد الخامس بطنجة
- أوتريخت الهولندي يخطف بطاقة المغربي أشفاي
- مدرب الزمالك يحمي بوطيب من انتقادات الجماهير
حملة شعبية تقاطع خدمة سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة خريبكة (5.00)
- أساتذة التعاقد يرفضون "مبادرة برلمانيين" ويتمسكون بمطلب الإدماج - (83)
- موازين القوى .. "سيناريو مصري" بغطاء دستوري ينتظر الجزائر - (65)
- حملة شعبية تقاطع خدمة سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة خريبكة - (63)
- سابقة فلكية .. علماء يلتقطون أول صورة لـ "ثقب أسود" في الفضاء - (53)
- رصيف الصحافة: خرجة بنكيران تثير استياء "إخوان" العدالة والتنمية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة تنفي استهداف سرقات للسياح في مراكش
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما راج إعلاميا حول وجود عدة عمليات سرقة استهدفت سياحا بمدينة مراكش، كاشفة أن الأمر يتعلق بحالة واحدة معزولة تعاملت معها المصالح الأمنية المحلية بسرعة وجدية.
وأوردت المندوبية أن الحالة المسجلة للسرقة بالخطف جرت أطوارها يوم الأحد المنصرم، وكانت ضحيتها سائحة أجنبية، موردة أن نتائج البحث خلصت إلى أن مصالح الأمن بمراكش تعاملت في الحين وبالفعالية المطلوبة مع الواقعة، حيث تمكنت من ضبط المشتبه في ارتكابهما لهذه الجريمة وتقديمهما أمام العدالة.
وتتمثل هذه القضية، حسب ما هو موثق في الوثائق القضائية للملف، في ارتكاب شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، لسرقة بالخطف استهدفت حقيبة يد خاصة بسائحة أجنبية بشارع مولاي رشيد بمدينة مراكش، قبل أن تتدخل دورية للشرطة بعين المكان وتلقي عليهما القبض على بعد أمتار من مكان الحادث، فضلا عن استرجاع الحقيبة التي تمت إعادتها للضحية بمكان إقامتها، بعدما كانت قد غادرت مسرح الجريمة دون تسجيل شكاية لدى الشرطة.
وقد أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية المشتبه فيهما على النيابة العامة المختصة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما لم يتم، في المقابل، تسجيل أي عمل إجرامي آخر في حق سياح أجانب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
على الدولة تأهيل وإعادة هيكلة منظومة المشتغلين بقطاع السياحة خصوصا المرشدين السياحين....مع تكثيف أمتي واسع عند كل الماثر.. والوجهات السياحية..التي تعرف إقبال مكثف.....ومعروف....
وسي لوزير.....واش كل واحد..عرف شي حريفات من الألمانية...والنجليزية....وحتى اليابانية...يخرج يدير guide touristique منو لراسو.......؟
واين الجدية و السرعة في التعامل مع سرقة و تشرميل أبناء و بنات الشعب الأمن يتعامل بالازدواجية لا يتهم بأبناء الشعب لكن السياح و أبناء الفشوش يتدخل بالسرعة البرق لانصافهم والطبطبة على اكتافهم أجهزة الدولة منافقة و فاسدة و تسونامي التغير قادم إليكم لتنظيف الوطن منكم جميعا الشلاهبية تبا لكم.
نصيحة للمغاربة لي جا لجامع الفنا يحضي جنابوا وليداتو وفينما بان ليه الزحام بحال درب ضباشي والأسواق يدير بالناقص وتا الحلقة حضي راسك راه الى مكانو الشفارة كاينين السمَّارة لي كيتحرشو بعيلات الرجال.
في انتظار تدخل المسؤولين باش يديرو حد لهاد السبة.