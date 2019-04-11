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عامل نظافة يلقى حتفه بـ"تجزئة الهناء" في مارتيل
الخميس 11 أبريل 2019 - 22:46
توفي عامل نظافة أثناء مزاولة عمله، بشكل مفاجئ، في تجزئة الهناء بمدينة مارتيل.
وحسب شهود عيان فإن الضحية، الذي يبلغ من العمر حوالي 59 سنة، فارق الحياة على مقربة من مقر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة ذاتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك، وهو أبٌّ لطفلة ويسكن بأحد الأحياء الشعبية، دأب على الاشتغال بقطاع النظافة في إطار الإنعاش الوطني.
وقد حلّت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، وعملت على توجيه جثة الراحل إلى مستودع الأموات، لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة.