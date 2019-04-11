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الرئيسية | حوادث | السلطة المحلية توقف مبحوثا عنه بسيدي المخفي

السلطة المحلية توقف مبحوثا عنه بسيدي المخفي

السلطة المحلية توقف مبحوثا عنه بسيدي المخفي
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 11 أبريل 2019 - 19:20

أوقفت السلطة المحلية لقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات، اليوم الخميس، مبحوثا عنه من لدن المصالح الأمنية لفاس في قضية تتعلق بتهريب المخدرات تعود إلى سنة 2017، ومسجلا ضمن قائمة مزارعي القنب الهندي بموجب محاضر معاينة أنجزها، خلال الآونة الأخيرة، أعوان السلطة المحلية لهذه القيادة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن إيقاف الشخص المعني (ر.م)، البالغ من العمر 64 سنة والمتزوج والأب لأربعة أبناء، جاء بعد تقدمه أمام قائد سيدي المخفي بشكاية يتهم فيها المقاولة المشرفة على إعادة تشجير إحدى غابات جماعة تمزكانة بضم قطعة أرضية في ملكه إلى الملك الغابوي، حيث بعد التحري في هوية المشتكي تبين أنه مبحوث عنه لأجل تهريب وزارعة المخدرات.

وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فقد أحيل الشخص الموقوف، الذي ينحدر من دوار القلعة بجماعة تمزكانة، على مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لغفساي، حيث جرى إخضاعه، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتدابير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث.

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