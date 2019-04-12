استئنافية فاس تنظر في هتك عرض شابة "منغولية"

رشيد الكويرتي من فاس

أحيل على النيابة العامة باستئنافية فاس، الخميس، شاب يبلغ من العمر 22 سنة في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في هتك عرض شابة قروية، تقاربه سنا، وتعاني من مرض متلازمة "داون" (منغولية)، حيث قرر وكيل الملك إطلاق سراحه بكفالة، ومتابعته في حالة سراح على خلفية هذه القضية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن تمتيع المتهم، الذي ينحدر من دوار عين بنحمادو بجماعة تمزكانة بتاونات، بالسراح المؤقت جاء إثر تنازل عائلة الضحية، التي تقيم بدوار تمدلاوا بالجماعة ذاتها، عن متابعته، بعد تأكيد الخبرة الطبية عدم تعرض ابنتها للاغتصاب.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة تابعت المشتبه به بتهمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد.

ووفق المصادر ذاتها، فقد مثلت أمام النيابة العامة صديقة الضحية، وتبلغ من العمر 18 سنة، في حالة اعتقال، على خلفية هذه القضية، التي هزت جماعة تمزكانة بضواحي غفساي، إلى جانب شاب آخر، في نهاية عقده الثالث، مثل أمامها في حالة سراح، بعد اتهماهما من طرف عائلة الضحية بكون الاعتداء على ابنتهم من طرف المتهم الرئيسي كان بحضورهما خلال خلوة جمعتهم بالسد التلي لتمزكانة.

هذا، وكانت مصالح الدرك الملكي لغفساي قد قامت بتوقيف المتهمين الثلاثة بمحلات سكانهم، حيث أخضعت المشتبه به الرئيسي وصديقة ابنة العائلة المشتكية للحراسة النظرية، فيما أفرجت عن الشاب الثاني، الذي مثل أمام النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس في حالة سراح.