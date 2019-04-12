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الرئيسية | حوادث | عملية سطو تستهدف وكالة بنكية نواحي ورزازات

عملية سطو تستهدف وكالة بنكية نواحي ورزازات

عملية سطو تستهدف وكالة بنكية نواحي ورزازات
محمد ايت حساين
الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:24

أقدمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، على السطو على وكالة بنكية تابعة لبريد بنك بمركز جماعة تارميكت، إقليم ورزازات، وتمكنت من سرقة مبالغ مالية قدرت بملايين السنتيمات.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصالح الأمنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن العصابة التي نفذت عملية السطو اعتدت على حارس الأمن الخاص، وموظفة تعمل بالوكالة نفسها، وتم تكبيلهما، من أجل ربح الوقت وعدم الإبلاغ عنها إلى المصالح الأمنية المختصة.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل خلية مكونة من الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية والسلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي حلت بعين المكان، وقامت بمسح للوكالة البريدية وأخذ العينات الجينية التي قد تساعد في تحديد هوية الجناة.

وحسب مصدر أمني، فإن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات السطو والوصول إلى المتورطين في العملية، فيما تم الاستماع في محضر رسمي للموظفة وحارس الأمن الخاص المعتدى عليهما في هذه القضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة تعرضت للسطو دقائق بعد فتح أبوابها، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي تمكنت العصابة من السطو عليه لم يعرف بعد، مبرزا أن جميع الأجهزة، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل من أجل الوصول إلى الجناة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ريفي أصيل الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:41
لقد أمنوا القصاص .كما أمنوا القوانين اللتي تشجع على الجرائم بدل الزجر .كما أن لديهم حصانة جمعيات أكل حقوق البشر والشجر ووو....
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2 - Martin presdu kiss الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:52
Y a normalement toujours des caméras de surveillance.qui peuvent enregistrer tous les mouvements....plus un signal d'alarme ..et la nuit l'argent est déposé dans les coffres de l'agence centrale.... à moins S'il s'agit d'une petite somme..et il y'a toujours un doute qui peut mettre en cause les employés de la banques et ceux du transports des fonds des banques..tel que Brinks....les enquêteurs vont trouvés à la fin. والله أعلم. des complices parmis ceux qui connaissent bien l'habitude de la banque.notament les employés qui seront les premiers suspects...
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3 - صوت اسفي الجمعة 12 أبريل 2019 - 15:15
للاسف عديد من الوكلات البنكية او بريد بنك تجد في الحراسة رجل امن خاص واحد وبدون سلاح لاتكوين لاسلاح وليست له الخبرة او تكوين في التعامل مع مثل هاده الحلات للاسف مثل هاده الاماكن يجب ان تكونة محروسة مطرف رجال الامن الوطني او رجال القوات المساعدة او التعامل مع شركات الامن الخاص المختصة في حراسة الابناك
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4 - toto الجمعة 12 أبريل 2019 - 15:25
3 jours ils seront au trou, et vous allez voir
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