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كُتّاب وآراء
عملية سطو تستهدف وكالة بنكية نواحي ورزازات
أقدمت عصابة مكونة من خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، على السطو على وكالة بنكية تابعة لبريد بنك بمركز جماعة تارميكت، إقليم ورزازات، وتمكنت من سرقة مبالغ مالية قدرت بملايين السنتيمات.
وحسب المعطيات التي وفرتها المصالح الأمنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن العصابة التي نفذت عملية السطو اعتدت على حارس الأمن الخاص، وموظفة تعمل بالوكالة نفسها، وتم تكبيلهما، من أجل ربح الوقت وعدم الإبلاغ عنها إلى المصالح الأمنية المختصة.
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل خلية مكونة من الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية والسلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي حلت بعين المكان، وقامت بمسح للوكالة البريدية وأخذ العينات الجينية التي قد تساعد في تحديد هوية الجناة.
وحسب مصدر أمني، فإن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ملابسات السطو والوصول إلى المتورطين في العملية، فيما تم الاستماع في محضر رسمي للموظفة وحارس الأمن الخاص المعتدى عليهما في هذه القضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة تعرضت للسطو دقائق بعد فتح أبوابها، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي تمكنت العصابة من السطو عليه لم يعرف بعد، مبرزا أن جميع الأجهزة، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل من أجل الوصول إلى الجناة.