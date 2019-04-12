الشرطة ترحل ناشطين إسبانيين من مدينة العيون‎

هسبريس من الرباط

أقدمت مصالح الشرطة بمدينة العيون على توقيف مواطنين إسبانيين، بعدما تلقت تعليمات بترحيلهما إلى بلدهما للاشتباه في قيامهما بأنشطة ذات طابع سياسي.

وكان ماكو فلورنتينو وديانا باردو، وهما عضوان بمؤسسات تدعم انفصاليين في البوليساريو، قد أوردا في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أنهما وصلا إلى مدينة العيون الاثنين الماضي "في زيارة خاصة".

وقالت باردو، في التصريح ذاته، إن الهدف الرئيسي من الزيارة كان التعرف على أسر العديد من الأصدقاء في العيون، نافية وجود أي طابع سياسي للزيارة.