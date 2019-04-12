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الرئيسية | حوادث | الشرطة ترحل ناشطين إسبانيين من مدينة العيون‎

الشرطة ترحل ناشطين إسبانيين من مدينة العيون‎

الشرطة ترحل ناشطين إسبانيين من مدينة العيون‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أبريل 2019 - 16:04

أقدمت مصالح الشرطة بمدينة العيون على توقيف مواطنين إسبانيين، بعدما تلقت تعليمات بترحيلهما إلى بلدهما للاشتباه في قيامهما بأنشطة ذات طابع سياسي.

وكان ماكو فلورنتينو وديانا باردو، وهما عضوان بمؤسسات تدعم انفصاليين في البوليساريو، قد أوردا في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أنهما وصلا إلى مدينة العيون الاثنين الماضي "في زيارة خاصة".

وقالت باردو، في التصريح ذاته، إن الهدف الرئيسي من الزيارة كان التعرف على أسر العديد من الأصدقاء في العيون، نافية وجود أي طابع سياسي للزيارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 - 17:02
أحسنتم صنعا أيها رجال الأمن من يدعم الجبهة البوليساريو الوهمية يجب آن يطرد من المملكة المغربية، شكرا جزيلا لكم على كل المجهودات التي تقومون بها.
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