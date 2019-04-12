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الرئيسية | حوادث | درك "آيت اعتاب" يوقف متورطا في سرقة المنازل

درك "آيت اعتاب" يوقف متورطا في سرقة المنازل

درك "آيت اعتاب" يوقف متورطا في سرقة المنازل
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الجمعة 12 أبريل 2019 - 17:55

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعتاب من إلقاء القبض على المدعو (ع. ل ) بدوار آيت اسري التابع إداريا إلى الجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس بضواحي أزيلال، من أجل السرقة الموصوفة.

وذكرت مصادر هسبريس أن الشخص الموقوف لصّ خطير، له سوابق عدلية في مجال السرقة الموصوفة. وكان قد قام، في وقت قصير، تزامنا مع موسم آيت اعتاب بسرقة عدة منازل، مستعملا سيارة خفيفة وأدوات ذات تقنية عالية لكسر الأقفال، حيث استولى على مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة إلكترونية وأوان منزلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المتواصلة لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعتاب قد مكنت من إلقاء القبض على المعني بالأمر في زمن قياسي، على الرغم من أنه كان يقوم بعملياته بمهارة عالية وبسرعة فائقة.

وارتباطا بموضوع السرقات، علم لدى هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بدار ولد زيدوح، بضواحي الفقيه بن صالح، قد أوقفت صاحب دراجة هوائية، كان قد سلب من فتاة مبلغا ماليا يقدر بـ2500 درهم، وسيتم عرض المتهم على أنظار العدالة لتواجهه بالمنسوب إليه.

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