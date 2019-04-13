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كُتّاب وآراء
مبحوث عنه يقع في قبضة الدرك نواحي سطات
عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات، الجمعة، شخصا مبحوثا عنه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، للاشتباه في علاقته بترويج الممنوعات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية إيقاف المشتبه فيه تأتي في إطار الحملات التمشيطية التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بالبروج، للحد من الجريمة وتجفيف منابع ترويج المخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية وضعت كمينا للمشتبه فيه، الذي ظل موضوع ما يقارب عشر مذكرات بحث وطنية صادرة عن الدرك الملكي والأمن الوطني في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بمركز درك البروج، بأمر من النيابة العامة المختصة، التي عرض عليها اليوم الجمعة للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقّه.