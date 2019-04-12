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كُتّاب وآراء
خلاف حول ولاعة ينتهي بجريمة قتل قرب غفساي
اهتز دوار بابث البير بجماعة البيبان ضواحي مدينة غفساي، مساء اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها بائع متجول، في العقد الثالث من عمره، بعد أن وجّه إليه المشتبه فيه، الأعزب والبالغ من العمر 28 سنة، طعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض على مستوى الورك.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس من عين المكان، فإن الضحية (أ. ب)، الأب لطفلين، والمشتبه فيه (ع. م) دخلا في خلاف حول ولاعة بعد أن ادعى كل واحد منهما بأنها تعود إليه، قبل أن يترصد المشتبه فيه الضحية ويطعنه على مستوى الشريان الفخذي؛ وهو ما أدى إلى وفاته، فترة قصيرة، على إدخاله مستشفى الحسن الثاني بغفساي بسبب إصابته بنزيف حاد.
وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصادرها، أن هذا الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بغفساي لإيقاف المشتبه فيه والذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب هذه الجريمة، حيث تمكنت المصالح الأمنية المذكورة من إيقافه، وسط إحدى غابات المنطقة، بعد نصب كمين له باقتفاء أثره باستعمال تقنية الـGPS اعتمادا على هاتفه الخلوي.
في غضون ذلك، تمكنت عناصر الدرك الملكي، خلال مداهمتها لمنزل المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاغتصاب وارتكاب العنف ضد الأصول وزراعة المخدرات، من حجز حوالي 10 قناطر من مخدر الكيف مسحوق و40 حزمة من المخدر ذاته سنابل.
وبينما نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، وُضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، لأجل البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لا حول و لا قوة إلا بالله .