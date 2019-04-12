24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الملاخ: "الفرنكوفونية" في المغرب إعاقة للتنمية وتهديد للاستقرار (5.00)

  2. "إنفينيكس" تزيح الستار عن أحدث هواتفها الذكية (5.00)

  3. فرحة السودانيين تتحول إلى غضب بعد ساعات من الإطاحة بالبشير (5.00)

  4. نقابة: "منع" ممرضة من ولوج مقر العمل بمارتيل‬ (5.00)

  5. أغنية "رجاوي فلسطيني" .. شكرا ألتراس "النسور الخضر" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف حول ولاعة ينتهي بجريمة قتل قرب غفساي

خلاف حول ولاعة ينتهي بجريمة قتل قرب غفساي

خلاف حول ولاعة ينتهي بجريمة قتل قرب غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 12 أبريل 2019 - 19:17

اهتز دوار بابث البير بجماعة البيبان ضواحي مدينة غفساي، مساء اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها بائع متجول، في العقد الثالث من عمره، بعد أن وجّه إليه المشتبه فيه، الأعزب والبالغ من العمر 28 سنة، طعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض على مستوى الورك.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس من عين المكان، فإن الضحية (أ. ب)، الأب لطفلين، والمشتبه فيه (ع. م) دخلا في خلاف حول ولاعة بعد أن ادعى كل واحد منهما بأنها تعود إليه، قبل أن يترصد المشتبه فيه الضحية ويطعنه على مستوى الشريان الفخذي؛ وهو ما أدى إلى وفاته، فترة قصيرة، على إدخاله مستشفى الحسن الثاني بغفساي بسبب إصابته بنزيف حاد.

وعلمت هسبريس، استنادا إلى مصادرها، أن هذا الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بغفساي لإيقاف المشتبه فيه والذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب هذه الجريمة، حيث تمكنت المصالح الأمنية المذكورة من إيقافه، وسط إحدى غابات المنطقة، بعد نصب كمين له باقتفاء أثره باستعمال تقنية الـGPS اعتمادا على هاتفه الخلوي.

في غضون ذلك، تمكنت عناصر الدرك الملكي، خلال مداهمتها لمنزل المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاغتصاب وارتكاب العنف ضد الأصول وزراعة المخدرات، من حجز حوالي 10 قناطر من مخدر الكيف مسحوق و40 حزمة من المخدر ذاته سنابل.

وبينما نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، وُضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، لأجل البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نجوئ الجمعة 12 أبريل 2019 - 19:59
( و هو من دوي السوابق القضاءية في الاغتصاب وارتكاب العنف ضد الاصول وزراعة المخدرات ) بالفعل فان عدالة السماء تكون عادلة تماما وبكل المقاييس فحينما يعتدي الانسان علئ اصوله فمادا يمكننا ان نرجوا منه غير الانغماس في وحل الجريمة من اخفس قدميه الئ اعلئ رءسه فالكل يعلم ان رضئ الله من رضئ الوالدين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - علي الجمعة 12 أبريل 2019 - 20:00
عندو 10 قناطر و 10 حزمات من الكيف و طامع في بريكة ديال 2 دراهم .
لا حول و لا قوة إلا بالله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.