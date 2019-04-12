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كُتّاب وآراء
مصرع عاملة فلاحية يستنفر سلطات آيت اعميرة
نُقلت جثة عاملة زراعية، يبلغ عمرها حوالي 40 سنة، اليوم الجمعة، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بعد أن لقيت مصرعها وسط مستنبت فلاحي، في دوار "الرجيلة" بالجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.
وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة إلى مكان الواقعة، حيث جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات مصرع الضحية، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستُبرز الأسباب الحقيقية للوفاة.
وشهد إقليم اشتوكة آيت باها حالات وفيات لعمال زراعيين وسط ضيعات فلاحية عصرية، رجّحت بشأنها مصادر من المنطقة أن تكون ناجمة عن استنشاق روائح الأدوية الكيماوية إلى جانب مضاعفات أمراض تنفسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كيف يتم استعمال الادوية الكيماوية الى درجة ان العمال يختنقون و يموتون? الناس لم يعودوا يستعملوا اصلا هذه المواد, و انما يبعدون النباتات الغير المرغوب فيها يدويا و يخدمون تالحقل جدا او يستعملون مواد غير مضرة, مثلا روائح غير سامة تكرهها الحشرات فتهرب, على اي هناك خبراء في هذا المجال و يستعملون المواد الكيماوية و المبيدات الحشرية فقط في حالات معينة, مثلا وباء خطير و تستعمل بحذر شديد و يتم ترحيل الناس من هناك و لا يدخلون المنطقة الا بعد فترة معينة...