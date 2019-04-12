مصرع عاملة فلاحية يستنفر سلطات آيت اعميرة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

نُقلت جثة عاملة زراعية، يبلغ عمرها حوالي 40 سنة، اليوم الجمعة، إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بعد أن لقيت مصرعها وسط مستنبت فلاحي، في دوار "الرجيلة" بالجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة إلى مكان الواقعة، حيث جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات مصرع الضحية، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستُبرز الأسباب الحقيقية للوفاة.

وشهد إقليم اشتوكة آيت باها حالات وفيات لعمال زراعيين وسط ضيعات فلاحية عصرية، رجّحت بشأنها مصادر من المنطقة أن تكون ناجمة عن استنشاق روائح الأدوية الكيماوية إلى جانب مضاعفات أمراض تنفسية.