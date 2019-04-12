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الرئيسية | حوادث | الاتجار في المخدرات يورط شخصا قرب تاونات

الاتجار في المخدرات يورط شخصا قرب تاونات

الاتجار في المخدرات يورط شخصا قرب تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 12 أبريل 2019 - 23:02

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي بإقليم تاونات، اليوم الجمعة، وبتنسيق مع السلطات المحلية لقيادة ودكة، من إيقاف مبحوث عنه (ع. ه) في الاتجار الدولي في المخدرات بموجب مذكرتي بحث صادرتين في حقه من المصالح الأمنية لأكادير وتاونات.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الشخص المذكور، البالغ من العمر حوالي 29 سنة والذي ينحدر من دوار المشاع بجماعة ودكة بتاونات، كان، أيضا، موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه من لدن المصالح الأمنية بإقليم تاونات في موضوع زراعة القنب الهندي، مبرزة أن عملية إيقافه تمت داخل إحدى محطات بيع المحروقات بمدينة غفساي حين كان المعني بالأمر يستقل سيارة للنقل غير المرخص.

ووُضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار مثوله أمامها لأجل اتخاذ المتعين في حقه.

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