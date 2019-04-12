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كُتّاب وآراء
مروج مخدرات يصيب شرطيا بعاهة مستديمة بآسفي
حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي الخميس 13 يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لمحاكمة تاجر مخدرات اعتدى على رجلي أمن بآسفي، وتسبب لأحدهما في عاهة مستديمة.
وتتابع النيابة المختصة بمحكمة الاستئناف بعاصمة عبدة مروج المخدرات في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتكوين عصابة إجرامية، وترويج المخدرات، وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهما مهامهما.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المتهم قاوم عنصري الأمن، بعد محاولة توقيفه، مقاومة عنيفة، استعمل فيها سكينا من الحجم الكبير، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة، نتجت عنها عاهة مستديمة.
وأضافت أن رجال الأمن تمكنوا من توقيف المعني بالأمر، ووضعوه، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت الحراسة النظرية، لإخضاعه للتحقيق التمهيدي.