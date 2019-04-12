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الرئيسية | حوادث | مروج مخدرات يصيب شرطيا بعاهة مستديمة بآسفي

مروج مخدرات يصيب شرطيا بعاهة مستديمة بآسفي

مروج مخدرات يصيب شرطيا بعاهة مستديمة بآسفي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 12 أبريل 2019 - 21:27

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي الخميس 13 يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لمحاكمة تاجر مخدرات اعتدى على رجلي أمن بآسفي، وتسبب لأحدهما في عاهة مستديمة.

وتتابع النيابة المختصة بمحكمة الاستئناف بعاصمة عبدة مروج المخدرات في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتكوين عصابة إجرامية، وترويج المخدرات، وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهما مهامهما.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المتهم قاوم عنصري الأمن، بعد محاولة توقيفه، مقاومة عنيفة، استعمل فيها سكينا من الحجم الكبير، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطيرة، نتجت عنها عاهة مستديمة.

وأضافت أن رجال الأمن تمكنوا من توقيف المعني بالأمر، ووضعوه، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت الحراسة النظرية، لإخضاعه للتحقيق التمهيدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صوت الجمعة 12 أبريل 2019 - 22:25
هذا الشرطي المعتدى عليه من قبل هذا المجرم الذي يخرب عقول الشباب أين سلاحه لماذا لم يستعمله حتى يتقي شر هذا المجرم ؟
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59
2 - richi الجمعة 12 أبريل 2019 - 22:29
استعملوا السلاح يا عباد الله راه الامور ماشي هي هاذي لاحول ولا قوة إلا بالله.
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52
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