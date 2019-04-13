ورقة مالية مزورة توقع بشاب في قبضة الأمن

هسبريس من سيدي سليمان

تمكنت عناصر الشرطة ليلة الجمعة/ السبت بمدينة سيدي سليمان من توقيف شاب في عقده الثالث على خلفية محاولة ترويجه ورقة مالية مزورة من فئة 200 درهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المعني بالأمر، الذي يمتهن النجارة بحي السليمانية، دخل في شجار مع أحد التجار أثناء محاولته ترويج الورقة المالية المزورة، حيث تم إخبار الشرطة، التي حضرت إلى مكان الحادث واعتقلت المشتبه به.

وقد تم الاحتفاظ بالمتهم تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.