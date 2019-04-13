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مصرع سائق شاحنة في حادثة سير ضواحي تزنيت
السبت 13 أبريل 2019 - 15:30
لقي شخص مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت، اليوم السبت، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت وكلميم بنفوذ جماعة الركادة، جراء اصطدام بين شاحنة كبيرة وأخرى من الحجم المتوسط.
وأدت الحادثة إلى وفاة سائق الشاحنة متوسطة الحجم فور نقله نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت من طرف رجال الوقاية المدنية.
وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان السلطات المحلية بقيادة أولاد جرار ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، من أجل تسهيل عملية المرور واتخاد كافة الإجراءات اللازمة.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت تحقيقا في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وملابسات وقوعه.