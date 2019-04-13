وفاة غامضة لمستشارة جماعية في إيموزار كندر

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت مستشارة عن حزب العدالة والتنمية بجماعة العوامرة، التابعة لإقليم العرائش، مصرعها في ظروف غامضة، ليل أمس، داخل شقة مفروشة معدة للكراء كائنة بطريق مسعود بإيموزار كندر.

وبينما رجحت مصادر هسبريس أن تكون المستشارة "س.م"، غير المتزوجة، قد لقيت حتفها إثر تعرضها لصعقة كهربائية أو اختناق بالغاز ، تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي قصد التأكد من السبب الحقيقي للوفاة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن"ع. س" كان برفقة الهالكة، التي هي من مواليد 1969، داخل الشقة المذكورة، موردة أن المعني بالأمر، المزداد سنة 1955 والمتزوج، هو من قام بالتبليغ عن وفاة الهالكة لمصالح الدرك الملكي بإيموزار كندر التي هرعت إلى عين المكان مرفوقة بعناصر من مصلحة التشخيص القضائي لإنجاز محضر معاينة حول هذا الحادث.

وفتحت مصالح الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، التي تولت البحث في هذه القضية، تحقيقا حول ملابسات مصرع المستشارة الجماعية المذكورة، حيث أوقفت على خلفية هذه القضية مرافق الهالكة، الذي ينحدر من مدينة تازة، وأخضعته لتدابير الحراسة النظرية، كما استدعت صاحبة الشقة والوسيط العقاري المسؤول عن كرائها للاستماع إليهما في شأن هذه القضية.