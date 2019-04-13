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كُتّاب وآراء
تنسيق الأمنيّين يحبط ترويج حبوب مهلوسة في فاس
مكن تنسيق أمني بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من إحباط عملية تسويق لكمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة القضائية تمكنوا من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة أثناء وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2443 قرصا مهلوسا من مخدر الإكستازي، علاوة على ثلاثة هواتف نقالة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.