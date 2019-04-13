إصابات في انقلاب نقل مزدوج بين صفرو وتازوط‎

هسبريس من الرباط

أدى انقلاب سيارة للنقل المزدوج، تربط بين صفرو وتازوط، إلى إصابة عدد من الركاب دون تسجيل خسائر في الأرواح، اليوم السبت، وفق ما أورده شهود عيان لهسبريس.

وقد استنفر الحادث مصالح الدرك الملكي التي باشرت تحقيقاتها في الأسباب المؤدية إليه، وذلك بالاستماع إلى الركاب والسائق وشهود عيان كانوا بعين المكان.

كما استنفر الحادث المروري عناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.