اصطدام دراجتين يخلّف وفاة شاب بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في حادثة سير، اليوم السبت، على مستوى الطريق الرابطة بين مراكش ومدينة أسفي بمقاطعة المنارة.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر من مصلحة حوادث السير إلى مكان الواقعة، وتم فتح تحقيق في ملابساتها.

وكان الشاب الهالك يقود دراجة نارية قرب مستودع المتلاشيات بمراكش حين احتك بدراجة ثلاثية العجلات، ما أدى إلى سقوطه وسط الطريق، فصدمته شاحنة وأردته قتيلا في الحين.

وأشرفت عناصر الأمن، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي، في انتظار تسليمها لأهل الهالك قصد الدفن.