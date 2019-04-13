تصفية حسابات بإطلاق الرصاص في سيدي سليمان

هسبريس من سيدي سليمان

سمع دوي رصاصفي الطريق الرابطة بين جماعة دار بلعامري وسيدي سليمان، اليوم السبت، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فقد أقدم شخص على إطلاق النار على شخصين كانا يستقلان سيارة خفيفة، فأصاب أحدهما برصاصتين في رجله ويده، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، ثم إلى المستشفى الجامعي "السويسي" بالرباط.

الحادثة مرتبطة بتصفية حسابات على خلفية الإتجار بالمخدرات، والموقوفون من أصحاب السوابق العدلية، جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية من طرف عناصر الدرك الملكي لدار بلعامري؛ في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.