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الرئيسية | حوادث | عناصر دركية تنجح في تفكك عصابة لصوصية

عناصر دركية تنجح في تفكك عصابة لصوصية

عناصر دركية تنجح في تفكك عصابة لصوصية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 أبريل 2019 - 09:50

قدمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد المختار، بإقليم شيشاوة، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شابين، يبلغان من العمر حوالي 30 سنة، من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة واعتراض مستعملي الطريق وسرقة المواشي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة المختصة أحالت المشتبه بهما على أنظار قاضي التحقيق لاستكمال البحث التفصيلي بعد التحقيق التمهيدي الذي أسفر عن اعتراف الموقوف بالدار البيضاء باقترافه لجريمة اعتراض سبيل المارة من مستعملي الطريق الجهوية 207، والرشق بالحجارة، على مستوى مركز جماعة اهديل، بدافع السرقة، كما صرح باسم شريكه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، التي نقلت المبحوث عنه من الدار البيضاء، أوقفت شريكه واستمعت إليه في محضر قانوني ثان، وواجهته بتصريحات الموقوف الأول، بكونهما نفذا عملية سرقة المواشي بمنطقة أولاد المومنة.

يذكر أن المشتبه بهما ينحدران من جماعة أولاد المومنة بإقليم شيشاوة، حيث تم وضعهما بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهما للقضاء لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

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