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كُتّاب وآراء
باب حافلة وراء حادث قاتل بجماعة دار بلعامري
لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي الإدريسي، في القنيطرة، متأثرا بجروح ونزيف حاد نتيجة اصطدام حافلة لنقل العاملات بدراجة ثلاثية العجلات في الطريق الرابطة بين جماعة دار بلعامري وسيدي سليمان على مستوى دوار "أولاد ملوك"، مخلفا وراءه خمسة أطفال.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث يعزى إلى فتح باب الحافلة التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، بصورة مفاجأة، ليصطدم بسائق "التريبورتور" الذي كان متوقفا بجانب الطريق من أجل مراقبة خلل أصاب دراجته.
وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لدار بلعامري وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرت معاينة آثار الحادث المروري، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الاصطدام بين الحافلة والدراجة.