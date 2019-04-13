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كُتّاب وآراء
إصابات في مواجهة مع الرعاة الرحّل نواحي السيحل
شهدت منطقة تيبوجعراتين التابعة لجماعة أربعاء الساحل بضواحي مدينة تزنيت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين السكان المحليين ورعاة رحل، جراء هجوم جحافل من الأغنام في ملكية الرحل على ممتلكات ومزروعات السكان.
وأفادت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه المواجهات أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص من الساكنة المحلية بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات الحسن الأول بتزنيت لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المصادر نفسها أن تدخل عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي، التي حلت بمكان الحادث إثر علمها بالخبر، مكن من السيطرة على الوضع ووقف الاشتباكات التي كان يمكن أن تسجل المزيد من المصابين.
وزادت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت استمعت في محاضر رسمية إلى الضحايا الأربعة، في انتظار فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن اجتماعا ترأسته السلطات المحلية بمقر دائرة تزنيت قبل شهر، بحضور ممثلين عن ساكنة أربعاء الساحل وممثلين عن الرعاة الرحل وبعض رؤساء المصالح الخارجية، وانتهى باتفاق بين الأهالي والرعاة الرحل على عقد صلح يقضي بتكليف مديرية الفلاحة بتعويض الخسائر عن طريق إعطاء حصص كافية من شتائل الصبار والزيتون وتعويض الأشجار المتلفة، بعد هجوم استهدف ممتلكات الساكنة من طرف الرعاة الرحل، وأسفر عن مواجهات عرفتها المنطقة بين الطرفين استمرت أزيد من ثلاثة أسابيع، تدخلت خلالها القوات العمومية أكثر من مرة لتهدئة الوضع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
و ان الناس استقروا في قرى و مدن و ينبغي احترام انشطتهم الدائمة و المستقرة
ولم يعد من مقبولا لاقتحام الحدود بين الجهات و المناطق و الاقاليم الا بشرط احترام الساكنة الدائمة التي لها الحق ان تمنع او تسمح للرعي للرحل القادمين من خارج الاقليم و العمالة
واية ضحايا يكون المسؤول الوحيد عنها سلطات الاقليم الذي هو وحدة ترابية .