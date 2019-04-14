24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:55
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة الجزائرية تطلق سراح عشرة متظاهرين
- عريضة "مغرب المستقبل" تخلّد اسم الفنان الراحل بسطاوي في خريبكة
- النظام الضريبي والنموذج التنموي الجديد.. أية علاقة؟
- التشغيل في ظل الأزمة
- المملكة تتصدر الدول المغاربية في قائمة المستثمرين الأجانب بفرنسا
عريضة "مغرب المستقبل" تخلّد اسم الفنان الراحل بسطاوي في خريبكة (5.00)
القضاة الجزائريون يقررون مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية (5.00)
جيش من عناصر الشرطة الإدارية ينتشر في مقاطعات الدار البيضاء (5.00)
أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع (5.00)
- أزمة "أساتذة التعاقد" تصل النهاية .. الالتحاق بالأقسام بداية الأسبوع - (123)
- زيادة الأجور 500 درهم .. بين ترقّب الشغيلة والكلفة الباهظة للدولة - (100)
- تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تُوقف الإضراب وترفض التصعيد المجاني - (90)
- بشكل مفاجئ .. توقف خدمات "فيسبوك" و"واتساب" - (90)
- بنعمرو يصف التعريب بالمطلب القومي ويرفض الارتهان بالأجنبي - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء يتابع عشرينيا لترويجه "القرقوبي" ببن جرير
أحالت مصالحُ الأمن بالمنطقة الأمنية لمدينة ابن جرير، اليوم الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة شابا في عقده الثاني ينحدر من خارج مدينة مراكش، من أجل ترويج المؤثرات العقلية واستهلال مخدر الكيف.
وكان التنسيق الأمني بين شرطة القطار الرابط بين مدينتي فاس ومراكش أدى إلى الإطاحة، يوم الجمعة الماضي، بشخص ينحدر من مدينة أكادير، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من النوع الخطير.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بابن جرير حجزت 941 قرصا مهلوساً من نوع "ريڤوتريل"، مضيفة "أنه أقر اقتناها من إحدى مدن الشمال بنية ترويجها بمسقط رأسه جنوب المملكة، كما تم ضبط كمية من مسحوق الكيف الممزوج بالتبغ لدى الموقوف كان يتحوز بها بغرض استهلاكها".
يذكر أن الموقوف المعني احتفظ به تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم، في أفق الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية الموقوف نفسها.