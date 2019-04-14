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الرئيسية | حوادث | القضاء يتابع عشرينيا لترويجه "القرقوبي" ببن جرير

القضاء يتابع عشرينيا لترويجه "القرقوبي" ببن جرير

القضاء يتابع عشرينيا لترويجه "القرقوبي" ببن جرير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 أبريل 2019 - 13:27

أحالت مصالحُ الأمن بالمنطقة الأمنية لمدينة ابن جرير، اليوم الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة شابا في عقده الثاني ينحدر من خارج مدينة مراكش، من أجل ترويج المؤثرات العقلية واستهلال مخدر الكيف.

وكان التنسيق الأمني بين شرطة القطار الرابط بين مدينتي فاس ومراكش أدى إلى الإطاحة، يوم الجمعة الماضي، بشخص ينحدر من مدينة أكادير، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من النوع الخطير.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بابن جرير حجزت 941 قرصا مهلوساً من نوع "ريڤوتريل"، مضيفة "أنه أقر اقتناها من إحدى مدن الشمال بنية ترويجها بمسقط رأسه جنوب المملكة، كما تم ضبط كمية من مسحوق الكيف الممزوج بالتبغ لدى الموقوف كان يتحوز بها بغرض استهلاكها".

يذكر أن الموقوف المعني احتفظ به تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم، في أفق الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية الموقوف نفسها.

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