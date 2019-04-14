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كُتّاب وآراء
حادثة سير بالسراغنة تودي بحياة موظف جماعي
تُوفي شخص في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بمنطقة حد رأس العين بإقليم السراغنة، إثر انقلاب سيارة خفيفة فُوجئ سائقها بدارجة نارية بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش ومدينة قلعة السراغنة.
وإثر توصلها بإخبار بخصوص الواقعة المذكورة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي "حد راس العين" إلى مكان الحادث المروري، لتحرير محضر قانوني بخصوص ملابسات وظروف هذه الحادثة المميتة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 25 عاما ويشتغل إطار بجماعة مراكش، "فارق الحياة في الحين، بعدما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس".
وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي السلامة بمدينة قلعة السراغنة.