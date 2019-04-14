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الرئيسية | حوادث | حادثة سير بالسراغنة تودي بحياة موظف جماعي

حادثة سير بالسراغنة تودي بحياة موظف جماعي

حادثة سير بالسراغنة تودي بحياة موظف جماعي
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 أبريل 2019 - 15:47

تُوفي شخص في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بمنطقة حد رأس العين بإقليم السراغنة، إثر انقلاب سيارة خفيفة فُوجئ سائقها بدارجة نارية بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش ومدينة قلعة السراغنة.

وإثر توصلها بإخبار بخصوص الواقعة المذكورة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي "حد راس العين" إلى مكان الحادث المروري، لتحرير محضر قانوني بخصوص ملابسات وظروف هذه الحادثة المميتة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 25 عاما ويشتغل إطار بجماعة مراكش، "فارق الحياة في الحين، بعدما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس".

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي السلامة بمدينة قلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hamid الأحد 14 أبريل 2019 - 16:16
رحم الله الفقيد اذا كانت الصورة اعلاه للحادثة فالسبب هو السرعة وهي المسؤولة عن 90% من حوادث الطرقات المغربية نطلب من كل السائقين تجنب السرعة والالتزام بقانون السير ولو كنتم في طريق البادية
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