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كُتّاب وآراء
حادثة سير تخلف قتيلا و18 جريحا قرب الحاجب
لقي عاملٌ فلاحيٌّ مصرعه على الفور، وأصيب 18 من العمال الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، قرب مدينة الحاجب إثر اصطدام سيارة لنقل العمال الفلاحيين وشاحنة لنقل البضائع.
وأفادت مصادر هسبريس بأنه يوجد ضمن المصابين في هذه الحادثة، التي وقعت تحديدا بتراب جماعة إقدار على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب ومكناس، عاملات زراعيات يشتغلن بالضيعات الفلاحية الكائنة بإقليم الحاجب.
وقد هرعت إلى موقع الحادثة سيارات إسعاف تكفلت بإجلاء الجرحى، بعضهم إصاباتهم بليغة، نحو مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب ومستشفى محمد الخامس بمكناس.
وفيما أنجزت عناصر الدرك الملكي للحاجب محضر معاينة حول هذه الحادثة، نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتسريح الطبي.