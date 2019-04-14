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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تخلف قتيلا و18 جريحا قرب الحاجب

حادثة سير تخلف قتيلا و18 جريحا قرب الحاجب

حادثة سير تخلف قتيلا و18 جريحا قرب الحاجب
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 14 أبريل 2019 - 18:40

لقي عاملٌ فلاحيٌّ مصرعه على الفور، وأصيب 18 من العمال الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، قرب مدينة الحاجب إثر اصطدام سيارة لنقل العمال الفلاحيين وشاحنة لنقل البضائع.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه يوجد ضمن المصابين في هذه الحادثة، التي وقعت تحديدا بتراب جماعة إقدار على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين الحاجب ومكناس، عاملات زراعيات يشتغلن بالضيعات الفلاحية الكائنة بإقليم الحاجب.

وقد هرعت إلى موقع الحادثة سيارات إسعاف تكفلت بإجلاء الجرحى، بعضهم إصاباتهم بليغة، نحو مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب ومستشفى محمد الخامس بمكناس.

وفيما أنجزت عناصر الدرك الملكي للحاجب محضر معاينة حول هذه الحادثة، نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس قصد إخضاعها للتسريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوطنية الأحد 14 أبريل 2019 - 19:00
يا ذي المصيبة عمال الفلاحة هذه الأيام خارج فيهم لبلان مساكن الفقر والقهرة والحوادث يا ربي السلامة
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2 - ahmed الأحد 14 أبريل 2019 - 19:02
لازالت رحی حرب الطرق تطحن الارواح وتخلف وراءها الماسي رغم حملات التوعيۃ فمن يتحمل الوزر.....انا لله ونا اليه راجعون كفی من الحوادث
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3 - شاهد الأحد 14 أبريل 2019 - 19:03
عدم إحترام إشارات قف من طرف سائق الشاحنة و سرعة المفرطة رحمة الله على من مات وشفاء المصابين
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4 - khalil الأحد 14 أبريل 2019 - 19:05
كترث الحوادث التي يكون طرفا فيها العاملات الزراعيات في الأسبوعين الأخيرين، هل يمكن اعتبار هذا صدفة؟؟
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5 - ولد الشعب الأحد 14 أبريل 2019 - 19:16
اللهم لطفك يا رب...انا لله وانا اليه راجعون .اللهم ارحم الفقيد واشفي المرضى يا رب العالمين.مآسي حرب الطرق..في كل ساعة حادثة والضحايا في ارتفاع مستمر بالإضافة الى زيادة اليتامى.
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