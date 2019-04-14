شاب يُفارق الحياة غرقا في شاطئ سيدي الطوال

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقي شاب، يبلغ عمره حوالي 18 سنة، وينحدر من دوار "حاسي البقر"، مصرعه غرقا، زوال اليوم الأحد، بشاطئ سيدي الطوال التابع لنفوذ الجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها.

وانتقلت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي إلى الشاطئ سالف الذكر، حيث يجري البحث من أجل انتشال جثة الغريق.

ووفقا لشهود عيان، فقد كان المفارق للحياة في رحلة استجمام إلى شاطئ سيدي الطوال، رفقة أصدقائه، بفعل ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة، قبل أن تبتلعه مياه البحر.